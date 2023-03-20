الأسهم الأوروبية تهبط الإثنين مع تهاوي أسهم البنوك بعد الاستحواذ على «كريدي سويس»

تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الإثنين وخسرت أسهم كريدي سويس أكثر من 60% بعدما وافق (يو.بي.إس) على شراء منافسه المتعثر في صفقة بقيمة ثلاثة مليارات دولار، وهو ما يعني تقدير قيمة كريدي سويس بأقل كثيرا من قيمته السوقية وأثار المخاوف من أزمة مصرفية واسعة النطاق، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وهبط المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.8% بحلول الساعة 0807 بتوقيت جرينتش بعدما سجل أكبر خسارة أسبوعية خلال العام الجاري يوم الجمعة الماضي.

وهوت أسهم كريدي سويس 62.3% بعدما قال منافسه (يو.بي.إس) أمس الأحد، إنه سيدفع ثلاثة مليارات فرنك سويسري (3.23 مليار دولار) لشراء البنك الذي تأسس قبل 167 عاما ويتحمل خسارة تصل إلى 5.4 مليار دولار في حزمة إنقاذ تشرف عليها الجهات التنظيمية السويسرية، وتراجعت أسهم (يو.بي.إس) 88%.

وهبط مؤشر القطاع المصرفي 5.8% في التعاملات المبكرة.

وخسرت أسهم دويتشه بنك 10.9% وكومرتس بنك 8.5% بينما خسرت أسهم بي.إن.بي باريبا وسوسيتيه جنرال الفرنسيين حوالي 8.2% و7.5% على الترتيب.

وهوى سهم ستاندرد تشارترد لقاع المؤشر فايننشال تايمز 350 مسجلا خسارة نسبتها 7.7% بينما هوت أسهم ناتوست وباركليز 7.8% و7.4% على الترتيب.