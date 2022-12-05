الأسهم الأوروبية تهبط الإثنين قبل صدور بيانات عن النشاط الاقتصادي

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال جلسة التداولات الصباحية اليوم الإثنين في تعاملات شابها الحذر قبل نشر بيانات عن النشاط التجاري وسط مخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وسجلت الأسهم مكاسب لسابع أسبوع على التوالي يوم الجمعة الماضية مدعومة بتخفيف الصين قيود كوفيد-19 في أعقاب احتجاجات على سياسة (صفر كوفيد) الصارمة في البلاد وتراجع المخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة.

وهبط المؤشر “ستوكس 600” لأسهم الشركات الأوروبية بنسبة 0.2% في الساعة 8:06 صباحا بتوقيت جرينتش اليوم الإثنين، مع تسجيل أسهم شركات التكنولوجيا والأسهم الصناعية أكبر هبوط على المؤشر.

ومن المتوقع أن يتم نشر الأرقام النهائية لمؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات في الساعة التاسعة صباحا بتوقيت جرينتش ومن المرجح أن تظهر استمرار تباطؤ النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو نوفمبر الماضي.

في الوقت نفسه، ارتفعت أسهم مجموعة فودافون البريطانية لتشغيل الهواتف المحمولة 1.6% في التعاملات المبكرة.

وكانت الشركة قد قالت إن الرئيس التنفيذي نيك ريد سيتنحى في نهاية هذا العام وسيحل محله على أساس مؤقت المديرة المالية مارجريتا ديلا فالي.