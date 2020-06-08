بورصة وشركات

الأسهم الأوروبية تهبط الإثنين عن أعلى مستوياتها في 3 شهور

هبط مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.8% بحلول الساعة 0709 بتوقيت جرينتش
محمد عبد السند 12:09 م, الأثنين, 8 يونيو 20 12:09 م, الأثنين, 8 يونيو 20

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سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية تراجعا من أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر في تداولات اليوم الإثنين، حيث عمد المستثمرون إلى البيع لجني بعض الأرباح عقب صعود قوي الأسبوع الماضي أملا في تعاف بعد الجائحة، وفقا لما نشرته وكالة “رويترز”.

وهبط مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.8% بحلول الساعة 0709 بتوقيت جرينتش، وقاد الاتجاه النزولي قطاعات السلع الشخصية والمنزلية والرعاية الصحية والتجزئة.

وهبط سهم شركة “أسترا زينيكا” بنسبة 1.8% بعدما أوردت شبكة “بلومبرج” الإخبارية الأمريكية أنها فاتحت منافستها الأمريكية “جيلياد ساينسز” بشأن اندماج محتمل لتأسيس واحدة من أكبر شركات العقاقير في العالم.

وانخفض سهم شركة بطاقات الدفع الألمانية “وايركارد” بنسبة 4.1% بعد أن بدأ ممثلو الإدعاء إجراءات بحق مجلس الإدارة بأسره في إطار تحقيق بشأن تلاعب في السوق.

وارتفع أسهم “رويال داتش شل” و”بي.بي” و”توتال” بين 0.5% و3% مع صعود أسعار الخام بعد اتفاق كبار المنتجين على تمديد اتفاق لخفض الإنتاج.

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بقلم محمد عبد السند

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