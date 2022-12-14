الأسهم الأوروبية تهبط الأربعاء وسط ترقب قرار «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن أسعار الفائدة

هبطت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال جلسة تداولات اليوم الأربعاء الصباحية من أعلى مستوياتها في أسبوع تقريبا والتي لمستها في الجلسة السابقة، وسط ترقب المستثمرين لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وانخفض المؤشر “ستوكس 600” لأسهم الشركات الأوروبية بنسبة 0.4% بحلول الساعة 0814 بتوقيت جرينتش.

وارتفع المؤشر بأكثر من 1% أمس الثلاثاء، حيث تلقت الأسهم على مستوى العالم دعما من بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع، مما عزز الآمال في أن يقلص مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وشهدت معظم القطاعات المسجلة على المؤشر “ستوكس 600” انخفاضا اليوم الأربعاء. وانخفضت أسهم قطاع السفر والترفيه 1.1% لتأتي في الصدارة، تليها أسهم قطاع التكنولوجيا التي تراجعت 0.8%.

وارتفعت أسهم قطاع الطاقة 0.3%، وحققت أسهم قطاع البنوك ارتفاعا أيضا.

وعلى الرغم من تحقيق شركة تي.يو.آي، أكبر شركة للعطلات في العالم، أرباحا في السنة المالية الأخيرة فقد تراجعت أسهم الشركة المدرجة في بورصة لندن 4.8% لتكون أكبر الخاسرين على المؤشر “ستوكس 600. “