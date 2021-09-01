بورصة وشركات

الأسهم الأوروبية تهبط الأربعاء وسط آمال في مزيد من التحفيز

تجاهل المستثمرون المخاوف إزاء تزايد التضخم
أيمن عزام 10:53 م, الأربعاء, 1 سبتمبر 21 10:53 م, الأربعاء, 1 سبتمبر 21

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أغلقت سوق الأسهم الأوروبية مرتفعة، الأربعاء، إذ تغلبت آمال في مزيد من التحفيز على إشارات جديدة رجحت ضعف  الاقتصادات الآسيوية بينما تجاهل المستثمرون المخاوف إزاء تزايد التضخم.

آمال في مزيد من التحفيز

وبعد سبعة أشهر متتالية من المكاسب، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة ليغلق عند 473.12 نقطة، مواصلا الاقتراب من مستواه القياسي المرتفع البالغ 476.16 نقطة.

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وجاءت أسهم شركات التجزئة وشركات السفر والترفيه في مقدمة القطاعات الرابحة مع صعود كل منهما 1.8 بالمئة.

واستفادت القطاعات المرتبطة بإنفاق المستهلكين من بيانات تظهر أن البطالة في منطقة اليورو هبطت، كما كان متوقعا، في يوليو.
وواصلت البنوك الأوروبية الاستفادة من ارتفاع عوائد السندات الحكومية وأغلق مؤشرها مرتفعا 0.9 بالمئة.

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بقلم أيمن عزام

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