الأسهم الأوروبية تهبط الأربعاء والأنظار تتجه نحو الانتخابات النصفية الأمريكية

انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال جلسة تداولات اليوم الأربعاء الصباحية، وإن حدت مكاسب شركة برينتاج الألمانية من الخسائر، فيما يترقب المستثمرون نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي لمعرفة مسار السياسة الأمريكية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وهبط المؤشر “ستوكس 600” لأسهم الشركات الأوروبية بنسبة 0.2 % بحلول الساعة 0813 بتوقيت جرينتش.

وارتفع سهم برينتاج لتوزيع الكيماويات 1.6% بعد تسجيل أرباح أفضل من المتوقع في الربع الثالث من العام وإعلان الشركة أنها قادرة على موازنة سلاسل الإمداد الأوروبية والعالمية مع تأثر أوروبا بارتفاع تكاليف الطاقة.

ومع احتدام سباق انتخابات الكونجرس الأمريكي، تتوقع الأسواق تحقيق الجمهوريين مكاسب، وهي نتيجة ستكبح على الأرجح إنفاق وقواعد الديمقراطيين، لكنها ستشعل معركة حامية بخصوص رفع سقف الدين الأمريكي في العام المقبل.