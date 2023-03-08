الأسهم الأوروبية تهبط الأربعاء مع إشارة «باول» إلى رفع أكبر للفائدة

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية هبوطا خلال جلسة تداولات اليوم الأربعاء الصباحية، بعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول، إن هناك احتمالا لزيادات أخرى حادة في أسعار الفائدة، في حين تراجع سهم شركة أديداس للملابس الرياضية بعد الإعلان عن خطط لخفض توزيعات أرباحها السنوية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 لأسهم الشركات الأوروبية بنسبة 0.3% بحلول الساعة 0805 بتوقيت جرينتش ليصل إلى أدنى مستوى له في أسبوع.

وسجل المؤشر أكبر انخفاض يومي له فيما يقرب من أسبوعين اليوم الثلاثاء، بعد أن قال باول في جلسة استماع أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ إن البنك المركزي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع وإنه مستعد للتحرك بخطوات أكبر للسيطرة على التضخم.

وتراجع سهم أديداس بما يقرب من اثنين بالمئة بعد أن قالت شركة صناعة الملابس الرياضية الألمانية إنها تخطط لخفض توزيعات أرباحها السنوية إلى 0.70 يورو (0.7374 دولار للسهم).

وانخفض سهم سيمرايز 4% ليدفع قطاع الكيماويات الأوروبي إلى التراجع بعد أن توقعت شركة صناعة النكهات والعطور الألمانية هامش أرباح لعام 2023 أقل قليلا من توقعات السوق نظرا لارتفاع التكاليف.