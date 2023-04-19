الأسهم الأوروبية تهبط الأربعاء قبيل إعلان بيانات التضخم لشهر مارس

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية هبوطا خلال جلسة تداولات اليوم الأربعاء بينما يدرس المستثمرون بيانات التضخم في بريطانيا ونتائج أعمال الشركات مع انتظارهم بيانات التضخم بمنطقة اليورو في مارس لاستقاء مؤشرات على مسار تشديد السياسة النقدية الأوروبية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2 % بحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش مع انخفاض مؤشري القطاعين العقاري والتكنولوجي سريعي التأثر بحركة الفائدة 1.6 % و1.7 % على الترتيب إثر تصريحات مؤيدة للتشديد النقدي من مسئولين بالبنك المركزي الأوروبي تشير إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة.

وحد مؤشر قطاع الأغذية والمشروبات من الخسائر بارتفاعه 0.5%.

ولدى بريطانيا الآن أعلى معدل لتضخم أسعار المستهلكين في غرب أوروبا رغم انخفاضه إلى 10.1 % في مارس من 10.4 % في فبراير.

ويترقب المستثمرون بشدة بيانات التضخم بمنطقة اليورو التي من المقرر صدورها الساعة 0900 بتوقيت جرينتش.