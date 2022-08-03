الأسهم الأوروبية تهبط الأربعاء قبل صدور بيانات اقتصادية مهمة

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في جلسة تداولات اليوم الأربعاء الصباحية قبل صدور بيانات رئيسية عن نمو الأعمال فيما تترقب الأسواق الأوسع التداعيات المحتملة لزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وانخفض المؤشر “ستوكس 600 ” لأسهم الشركات الأوروبيةة بنسبة 0.2% بحلول الساعة 7:10 بتوقيت جرينتش.

وينتظر المستثمرون بيانات مهمة عن نمو الأعمال والخدمات في منطقة اليورو لقياس الوضع الاقتصادي للقارة وسط مخاوف من حدوث ركود.

وانخفض سهم شركة “بي.إم.دبليو” لصناعة السيارات الفارهة 5.5% بعد تحذير من تقلبات كبيرة في النصف الثاني من العام.

وحدت تقارير الأرباح القوية الصادرة عن شركات أخرى من الخسائر في التعاملات الصباحية.

وارتفع سهم إينفينيون، المورد الرئيسي للرقائق متناهية الصغر لقطاع السيارات، بنسبة 3.1% مع رفع الشركة توقعاتها للعام بالكامل وإعلانها زيادة بنسبة 33% على أساس سنوي في عائداتها الفصلية.

وقفز سهم شركة أفاست المدرجة في بورصة لندن 42.4.%.