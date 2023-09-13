الأسهم الأوروبية تهبط الأربعاء على وقع مخاوف أسعار الفائدة

هبطت مؤشرات الأسهم الأوروبية يوم الأربعاء مع ترقب المستثمرين تقريرا مهما عن التضخم في الولايات المتحدة من المقرر صدوره في وقت لاحق يوم الأربعاء بحثا عن دلالات حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% بحلول الساعة 0707 بتوقيت جرينتش، مع تراجع قطاع شركات التكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة 0.8%.

ومن المرجح ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة خلال 14 شهرا في أغسطس، لكن الارتفاع المعتدل المتوقع في التضخم يمكن أن يشجع مجلس الاحتياطي الاتحادي على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأسبوع المقبل.

في هذه الأثناء، قال مصدر إن البنك المركزي الأوروبي يتوقع أن يظل التضخم في منطقة اليورو فوق 3% العام المقبل، مما يزيد من المخاوف بشأن رفع سعر الفائدة للمرة العاشرة على التوالي يوم الخميس، وهبط سهم شركة بي.بي المدرجة في لندن 1.6%.

وتراجع مؤشر فاينانشال تايمز 100 بنسبة 0.2% متأثرا أيضا بالبيانات التي أظهرت انخفاض الناتج الاقتصادي البريطاني بأكثر من المتوقع في يوليو .

ويترقب المستثمرون أيضا بيانات الإنتاج الصناعي في بريطانيا ومنطقة اليورو المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم.