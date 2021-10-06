الأسهم الأوروبية تهبط الأربعاء بقيادة شركات تصنيع السيارات

تراجعت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات الأربعاء بقيادة أسهم شركات صناعة السيارات وشركات السفر والترفيه التي تراجعت بأكثر من 2.5%. من ناحية أخرى، أدى صعود حاد في أسعار النفط والغاز إلى تصاعد المخاوف من أن التضخم سيقوّض النمو الاقتصادي.

تراجع شركات صناعة السيارات

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول منخفضًا واحدًا بالمئة، متخليًا عن معظم المكاسب التي سجلها في جلسة الثلاثاء.

وسجلت أسعار الغاز في هولندا وبريطانيا مستويات قياسية مرتفعة، اليوم، وسط زيادات في الأسعار في أرجاء أوروبا.

وتؤثر أزمة طاقة عالمية ونقص في العمالة وقيود أخرى في سلاسل الإمداد على التعافي الاقتصادي العالمي، بينما تدرس بنوك مركزية تخفيف التحفيز الضخم المرتبط بالجائحة.

ويعد المؤشر ستوكس 600 منخفضًا بنسبة 5.5%، منذ أن سجل مستوى قياسيًّا مرتفعًا في أغسطس.

وهبط المؤشر داكس الألماني 1.5% بعد أن أظهرت بيانات أن طلبات الشراء من المصانع في ألمانيا هبطت بأكثر من المتوقع في أغسطس بفعل تراجع الطلب من الخارج في أعقاب شهرين من مكاسب قوية.

وانخفضت أسهم البنوك الأوروبية 0.2%، لكنها كانت بين أصغر الخاسرين، بفعل توقعات بارتفاع أسعار الفائدة وسط صعود عوائد السندات الحكومية الأمريكية والأوروبية وتسجيل أسعار النفط أعلى مستوياتها في عدة سنوات.