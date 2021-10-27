الأسهم الأوروبية تهبط الأربعاء بفعل انخفاض قطاع التعدين وبيانات أرباح متفاوتة

انخفض سهم "دويتشه بنك" بنسبة 2.9 % على الرغم من أنه سجل أرباحا فصلية أفضل من المتوقع،

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال جلسة تداولات اليوم الأربعاء، وتصدرت أسهم شركات التعدين الخسائر بعد مخاوف من تدخل الحكومة الصينية أثر على أسعار المعادن، في حين أبقت بيانات أرباح متفاوتة للشركات المستثمرين في حالة حذر، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وانخفض المؤشر” ستوكس 600″ للأسهم الأوروبية بنسبة 0.2 %، لكنه استقر أقل بقليل من أعلى مستوى سجله في أغسطس. وتراجعت أسهم شركات التكنولوجيا الآسيوية إثر زيادة في العائد على سندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل ومخاوف تنظيمية جديدة في الصين.

وكان مؤشر قطاع التعدين الأوروبي الأكثر تراجعا ونزل بنسبة 1.4 % متأثرا بانخفاض عقود الصلب الصينية الآجلة، فضلا عن تراجع أسعار المواد الخام بعد تدخل الحكومة لتهدئة أسعار السلع الأولية.

وانخفض سهم “دويتشه بنك” بنسبة 2.9 % على الرغم من أنه سجل أرباحا فصلية أفضل من المتوقع، بينما هوى سهم “كيندرد جروب” المدرجة في بورصة السويد والتي تدير خدمات مقامرة عبر الإنترنت 12.7 % ليكون الأكثر تراجعا على المؤشر “ستوكس 600” بعد إعلان نتائج فصلية.

ارتفاع أرباح دويتشه بنك

أعلنت مجموعة دويتشه بنك المصرفية الألمانية العملاقة اليوم الأربعاء ارتفاع صافي أرباحها خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 6% سنويا إلى 329 مليون يورو.

وذكرت المجموعة أن أرباحها قبل حساب الضرائب ارتفعت بنسبة 15% سنويا إلى 554 مليون يورو، بعد حساب 583 مليون يورو إضافية كرسوم تحويل. وبلغت أرباح النشاط المصرفي الأساسي للمجموعة قبل حساب الضرائب 898 مليون يورو وهو نفس مستوى أرباح العام الماضي.

وتراجعت مخصصات تغطية خسائر القروض لدى المجموعة خلال الربع الثالث بنسبة 57% سنويا إلى 117 مليون يورو.

في الوقت نفسه زاد صافي إيرادات دويتشه بنك خلال الربع الثالث بنسبة 2% سنويا إلى 6 مليارات يورو، رغم استمرار مرحلة تطبيع الأسواق وانخفاض أسعار الفائدة.

وعلى الجانب الآخر قفز سهم “شنايدر إلكتريك” المصنعة للأدوات الكهربائية 3.1 % بعد تحقيق نتائج فصلية أفضل من المتوقع.

وصعد سهم “تيمينوس” السويسرية للبرمجيات 14.1 % بعد تقرير ذكر أن شركة إيه.كيو.تي إيه.بي في مراحل مبكرة لدراسة تقديم عرض لها.