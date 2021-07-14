بورصة وشركات

الأسهم الأوروبية تهبط الأربعاء بعد بيانات التضخم

خفض الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1% في مايو الماضي
أيمن عزام 11:48 م, الأربعاء, 14 يوليو 21 11:48 م, الأربعاء, 14 يوليو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تراجعت غالبية مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات الأربعاء، بعد بيانات التضخم في المملكة المتحدة ورصد تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

بيانات التضخم في المملكة المتحدة

وتقلص مؤشر “ستوكس 600″ الأوروبي بنسبة 0.09% ، أو مايعادل 0.4 نقطة ، عند مستوى 460.5 نقطة.

 ونزل مؤشر”فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.5% ، أو ما يعادل 33 نقطة ، عند مستوى 7091 نقطة.

اقرأ أيضا  الأسهم الأمريكية تتراجع الثلاثاء مع تسارع معدلات التضخم

 استقر مؤشر “داكس” الألماني ،عند مستوى 15.788 ألف نقطة.

و استقر مؤشر “كاك” الفرنسي ، عند مستوى6558 نقطة .

وأوضحت بيانات رسمية اليوم ارتفاع التضخم السنوي في المملكة المتحدة إلى 2.5% في يونيو الماضي، متجاوزاً مستهدف البنك المركزي ومسجلًا أعلى مستوياته منذ عام 2018.

وانخفض الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1% في مايو الماضي، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى هبوط 0.3%.

اقرأ أيضا  الأسهم الأوروبية تتراجع الثلاثاء عن أعلى مستوياتها على الإطلاق

وعلى جانب آخر، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” إن البنك لن يقوم بتعديل سياسته النقدية قريبًا، مع استمرار ابتعاد سوق العمل عن المستوى المستهدف.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أيمن عزام

ملف الكاتب أيمن عزام

اقرأ أيضاً

أبو السعد يحصد أعلى الأصوات في انتخابات البورصة بإجمالي 169 صوتا

أحمد علي 10:41 م, الأربعاء, 14 يوليو 21

فوز رانيا يعقوب والمراغي وأبوالسعد والسواح في انتخابات مجلس إدارة البورصة

أحمد علي 10:11 م, الأربعاء, 14 يوليو 21

بدء فرز الأصوات في انتخابات البورصة المصرية (صور)

أحمد علي 9:15 م, الأربعاء, 14 يوليو 21

إقبال كثيف على انتخابات البورصة قبل إغلاق باب التصويت بساعتين

أحمد علي 8:44 م, الأربعاء, 14 يوليو 21

إقبال كثيف على انتخابات البورصة قبل إغلاق باب التصويت بساعتين

هيثم سمير 8:25 م, الأربعاء, 14 يوليو 21

«المال» تنشر التقديرات الأولية لانتخابات البورصة قبل الإغلاق بساعة

أحمد علي 8:14 م, الأربعاء, 14 يوليو 21