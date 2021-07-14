الأسهم الأوروبية تهبط الأربعاء بعد بيانات التضخم

خفض الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1% في مايو الماضي

تراجعت غالبية مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات الأربعاء، بعد بيانات التضخم في المملكة المتحدة ورصد تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

بيانات التضخم في المملكة المتحدة

وتقلص مؤشر “ستوكس 600″ الأوروبي بنسبة 0.09% ، أو مايعادل 0.4 نقطة ، عند مستوى 460.5 نقطة.

ونزل مؤشر”فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.5% ، أو ما يعادل 33 نقطة ، عند مستوى 7091 نقطة.

استقر مؤشر “داكس” الألماني ،عند مستوى 15.788 ألف نقطة.

و استقر مؤشر “كاك” الفرنسي ، عند مستوى6558 نقطة .

وأوضحت بيانات رسمية اليوم ارتفاع التضخم السنوي في المملكة المتحدة إلى 2.5% في يونيو الماضي، متجاوزاً مستهدف البنك المركزي ومسجلًا أعلى مستوياته منذ عام 2018.

وانخفض الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1% في مايو الماضي، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى هبوط 0.3%.

وعلى جانب آخر، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” إن البنك لن يقوم بتعديل سياسته النقدية قريبًا، مع استمرار ابتعاد سوق العمل عن المستوى المستهدف.