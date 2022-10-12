الأسهم الأوروبية تهبط الأربعاء بعد تأثير التضخم على أرباح الشركات

هبطت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال جلسة تداولات اليوم الأربعاء الصباحية بعد أن ألقت مجموعة من نتائج الأعمال المتفاوتة الضوء على تأثير تشديد السياسات النقدية وارتفاع التضخم على أرباح الشركات، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتراجع المؤشر “ستوكس 600 ” لأسهم الشركات الأوروبية بنسبة 0.2 % بحلول الساعة 0706 بتوقيت جرينتش في سادس جلسة على التوالي للخسائر، وتصدر قطاعا العقارات والبنوك موجة التراجع.

وأدت نتائج أعمال ضعيفة لشركة بارات ديفيلوبمنتس، أكبر شركة لتشييد المنازل في بريطانيا، إلى موجة بيع في القطاع.

وهوى سهم فيليبس 8.1 % بعد إعلان الشركة الهولندية تراجع أرباحها الفصلية الأساسية بنحو 60 %

وانخفض سهم كريدي سويس 3.6 % بعد أن ذكرت شبكة بلومبرج أن وزارة العدل الأمريكية تحقق بخصوص مواصلة البنك السويسري مساعدة عملاء أمريكيين في إخفاء أصولهم عن السلطات بعد ثمانية أعوام من سداد البنك تسوية تهرب ضريبي بقيمة 2.6 مليار دولار.

ومن بين الأسهم الرابحة إل.في.إم.إتش الذي ارتفع 0.9 % بعد أن فاقت شركة السلع الفاخرة الفرنسية العملاقة توقعات السوق لمبيعات الربع الثالث.