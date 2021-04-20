الأسهم الأوروبية تهبط الأربعاء بضغط من شركات التبغ

شهدت مؤشرات الأسهم الأوروبية هبوطا في في جلسة تداولات اليوم الأربعاء الصباحية بعد أن سجلت مستويات قياسية في اليوم السابق إذ ضغطت شركات التبغ على الأسهم البريطانية وتراجعت عدد من المؤشرات في المنطقة عن المستويات المرتفعة لما قبل الجائحة، وفقا لما نشرته وكالة رويترز.

ونزلت أسهم “بريتش أمريكان توباكو” و”إمبريال براندز” و”سويديش ماتش “بين 1.7 و6.5% في التعاملات المبكرة عقب تقرير ذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرس إلزام شركات التبغ بخفض مستويات النيكوتين في جميع السجائر التي تُباع في الولايات المتحدة.

ونزل المؤشر “فايننشال تايمز 100” البريطاني 0.4% في حين استقر المؤشر “داكس الألماني وهبط المؤشر “كاك 40” الفرنسي 0.3%.

وهبط المؤشر “ستوكس 600” للأسهم الأوروبية 0.2 % بحلول الساعة 0707 بتوقيت جرينتش وكان المؤشر قد سجل مستويات قياسية هذا الشهر بفضل مكاسب تجاوزت عشرة بالمئة منذ بداية العام.

ونزل سهم مجموعة “دانون” الغذائية الفرنسية 0.9% رغم إبقائها على هدف العودة لنمو الأرباح في الربع الثاني من 2021.

التلقيح ضد كورونا أصبح متاحا للجميع في أمريكا

ابتداء من الإثنين أصبح بإمكان جميع سكان الولايات المتحدة تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بعد أن تم تطعيم أكثر من نصف البالغين في البلاد، في وقت تستعد دول عدة في أوروبا لتخفيف القيود الصحية.

ورغم تعليق استخدام لقاح جونسون أند جونسون الثلاثاء، تتواصل حملة التطعيم في الولايات المتحدة بسرعة كبيرة.

وقد تم تعليق استخدام هذا اللقاح بعد اكتشاف ست حالات لنساء أُصبنَ بجلطات دموية خطيرة إحداهن توفيت، لكن ذلك لن يؤثر على وتيرة الحملة إذ إنه لا يمثل سوى جزء صغير من اللقاحات المستخدمة، وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه “سيكون هناك ما يكفي من اللقاحات لكل أمريكي، هذا الأمر لا جدال فيه”.

وتمكن حوالى 50,4% من الأمريكيين الذين تتجاوز أعمارهم الـ18 عاما من تلقي جرعة واحدة من لقاح على الأقل، و32,5% تلقوا الجرعتين خصوصا الكبار في السن الذين تتجاوز أعمارهم الـ65 عاما، وفق ما أعلنت الأحد الوكالة الفدرالية للصحة العامة في البلاد.

في المجمل، أُعطيت جرعة واحدة على الأقل لأكثر من 131,2 مليون شخص وتعتزم السلطات السماح اعتبارا من الاثنين لجميع المواطنين بتلقي اللقاح.