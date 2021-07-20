بورصة وشركات

الأسهم الأوروبية تهبط الأثنين وسط القلق من سلالة دلتا المتحورة

انخفضت أسهم الشركات المرتبطة بالسلع الأولية والبنوك وشركات السفر أكثر من 3%
أيمن عزام 2:05 ص, الثلاثاء, 20 يوليو 21 2:05 ص, الثلاثاء, 20 يوليو 21

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هبطت سوق الأسهم الأوروبية أكثر من 2% في ختام تعاملات الاثنين ، في أسوأ جلسة لها في تسعة أشهر بفعل القلق من أن سلالة دلتا المتحورة السريعة الانتشار من فيروس كورونا قد تبطئ التعافي الاقتصادي العالمي.

تزايد القلق من سلالة دلتا المتحورة



وانخفضت أسهم الشركات المرتبطة بالسلع الأولية والبنوك وشركات السفر أكثر من 3%، وسجل مؤشرا أسهم شركات النفط وشركات السفر والترفيه أدنى مستوياتهما منذ فبراير.

وموسعا خسائره من الأسبوع الماضي، أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 2.3% مع تراجع كل قطاعاته.

وهبط المؤشر داكس الألماني 2.6% بينما هوى مؤشر الأسهم الإيطالية 3.3%، مسجلا أكبر هبوط ليوم واحد منذ أكتوبر.

وتراجع المؤشر فايننشال تايمز البريطاني 2.3% إذ ألقى تزايد الإصابات بفيروس كورونا بظلاله على أجواء تفاؤل بشأن إعادة فتح الاقتصاد في انجلترا.

ومع استمرار هبوط عوائد السندات الحكومية، سجلت أسهم البنوك أسوأ جلسة لها في عشرة أشهر بينما تضررت أسهم شركات التعدين من انخفاض اسعار المعادن الصناعية.

وهبطت أسهم شركات النفط الكبرى، مثل BP ورويال داتش شل وتوتال، ما بين 3.8% و4.7% متضررة من تراجع حاد في أسعار الخام بعد أن اتفق وزراء مجموعة أوبك+ على زيادة في الإمدادات بدءا من أغسطس.

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بقلم أيمن عزام

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