الأسهم الأوروبية تنهي خسائر 3 أيام وتصعد الثلاثاء

ارتفع مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال جلسة تداولات اليوم الثلاثاء الصباحية، مدعومة بصعود أسهم العقارات والتكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة بعد عمليات بيع استمرت ثلاثة أيام في أعقاب انهيار بنك سيليكون فالي الذي تسبب في تخبط القطاع المصرفي على مستوى العالم، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 % بحلول الساعة 0813 بتوقيت جرينتش بعد أن تراجع 2.4 % في اليوم السابق في أسوأ موجة بيع هذا العام.

وارتفع مؤشرا قطاعي العقارات والتكنولوجيا 1.1 % و0.4 % على التوالي إذ أقبل المستثمرون على القطاعات التي تميل إلى الاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة.

واستمرت عائدات السندات الأوروبية في الانخفاض على خلفية رهان المستثمرين على أن البنك المركزي الأوروبي سيخفف من تشديد السياسة النقدية.

وهبط مؤشر أسهم البنوك الأوروبية 1.1 % بعد أن سجل أكبر خسارة له منذ أكثر من عام يوم الاثنين.

وانخفض سهم بنك كريدي سويس 1.3 % ، كما تراجع سهم إتش.إس.بي.سي 1.8 % ليواصل خسائره لليوم الرابع على التوالي.