بورصة وشركات

الأسهم الأوروبية تنخفض 1% الخميس بعد مؤشرات بتشديد السياسة النقدية الأمريكية

هبوط مؤشر "ستوكس 600" للأسهم الأوروبية بنسبة 1.2 % ليخسر كافة المكاسب التي سجلها منذ بداية العام
محمد عبد السند 12:30 م, الخميس, 6 يناير 22 12:30 م, الخميس, 6 يناير 22

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تراجعت الأسهم الأوروبية أكثر من 1% خلال جلسة تداولات اليوم الخميس الصباحية بعد مؤشرات من محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) على الاتجاه لتشديد السياسة النقدية، الأمر الذي أضعف معنويات المستثمرين في أنحاء العالم‭‭‭ ‬‬‬وأدى لاضطراب أسهم التكنولوجيا، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0817 بتوقيت جرينتش نزل المؤشر “ستوكس 600” للأسهم الأوروبية بنسبة 1.2 % ليخسر كافة المكاسب التي سجلها منذ بداية العام والتي سجل بها مستوى قياسيا.

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وكشف محضر اجتماع المركزي الأمريكي أمس الأربعاء أن محدودية سوق العمل وارتفاع معدل التضخم الأساسي قد يستدعيان رفع سعر الفائدة قبل الوقت المتوقع والبدء في خفض الحيازات الكلية للأصول.

وجاء في محضر الاجتماع الذي عقد في 14 و15 ديسمبر الماضي أن مسؤولي مجلس الاحتياطي قالوا إن قوة سوق العمل ربما تبرر زيادة الفائدة في وقت أقرب من المتوقع وأيضا تقليص مجمل حيازاته من الأصول لتهدئة التضخم.

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وتراجعت كافة القطاعات الأوروبية وكان قطاعا التكنولوجيا والإعلام ضمن الأعلى خسارة في المعاملات المبكرة، وانخفض كلاهما بأكثر من 2%.

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بقلم محمد عبد السند

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