الأسهم الأوروبية تنخفض مع تركيز المستثمرين على ندوة رؤساء البنوك المركزية

تراجعت الأسهم الأوروبية في بداية التعاملات يوم الجمعة، مع توخي المستثمرين الحذر قبل تصريحات رؤساء البنوك المركزية الكبرى في ندوة جاكسون هول بالولايات المتحدة، فيما واصل ارتفاع عائدات السندات الضغط على الأسهم، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0711 بتوقيت جرينتش، انخفض المؤشر “ستوكس 600 الأوروبي” 0.1%، ومع ذلك بدا متجهًا إلى تسجيل أول مكاسبه أسبوعية منذ أربعة أسابيع.

ومن المقرر أن يتحدث رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول، الساعة 1405 بتوقيت جرينتش، بينما ستتحدث رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، الساعة 1900 بتوقيت جرينتش.

وستلعب خطابات رؤساء البنوك المركزية دورًا رئيسيًّا في توقع مسار أسعار الفائدة، وسط آمال بأن البنوك المركزية تقترب من إنهاء دورة التشديد النقدي.

وارتفعت عائدات السندات على مستوى أوروبا، إذ زادت عائدات السندات الألمانية القياسية في القارة إلى 2.54%.

وتراجعت أسهم الشركات العقارية شديدة التأثر بأسعار الفائدة 0.1%.

ومن ناحية أخرى تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا شديدة التأثر بالنمو 0.5%، وهبطت أسهم قطاع السفر والترفيه 0.4%.

وبقيت الخسائر محدودة مع صعود أسهم قطاع الطاقة 0.6%، مدعومة بارتفاع أسعار النفط الخام، كما ارتفعت أسهم شركات الموارد الأساسية 0.2% مدعومة بزيادة أسعار المعادن.

وهبط المؤشر داكس الألماني 0.1%، بعد أن أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد الألماني شهد ركودًا في الربع الثاني، مقارنة بالربع السابق، بعد تعرضه لانكماش في الشتاء.