الأسهم الأوروبية تنخفض متأثرة بهبوط أسهم شركات التأمين والمالية

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم وتلقت أسهم شركات التأمين والمؤسسات المالية أكبر ضربة بينما يقيم المستثمرون بيانات اقتصادية وأرباح الشركات.

وانخفض المؤشر ستوكس600 الأوروبي 0.1 % بحلول الساعة 0815 بتوقيت جرينتش ليصل إلى أدنى مستوى له في أسبوع تقريبا ويتجه إلى تسجيل تراجع لليوم الثالث على التوالي.

وقادت أسهم شركات التأمين خسائر القطاع وانخفضت 1.2 % متأثرة بهبوط سهم شركة سويس لايف هولدينج 6%.

وينتظر المستثمرون كلمة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي لمعرفة التوقعات بشأن أسعار الفائدة بعد أن أشار بعض مسئولي البنك المركزي الأمريكي إلى متانة الاقتصاد.

وانخفض سهم مجموعة أهولد ودلهايز لمتاجر السوبر ماركت 5.9 % بعد تقليص توقعات الأرباح لعام 2023 والإشارة إلى ضعف هامش الأرباح في الولايات المتحدة، كما تراجع سهم بنك “إيه.بي.إن أمرو” 7.5 % بعد أن خالف صافي الدخل من الفائدة في الربع الثالث التوقعات.

لكن سهم شركة فيستاس الدنماركية لتصنيع توربينات الرياح قفز 6.8 % بعد أن جاءت أرباح وإيرادات التشغيل في الربع الثالث أفضل من المتوقع.