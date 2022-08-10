الأسهم الأوروبية تنخفض في مستهل تداولات الأربعاء مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية

افتتحت مؤشرات الأسهم الأوروبية التداولات اليوم الأربعاء على انخفاض، بفعل خسائر في أسهم شركات التكنولوجيا قبل صدور بيانات رئيسية عن التضخم من الولايات المتحدة، بينما حدت المكاسب التي حققها سهم متاجر أهولد ديلهاز للسوبر ماركت من الخسائر، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

انخفض مؤشر “ستوكس 600 ” لأسهم الشركات الأوروبية 0.2% في أول نصف ساعة من التداول، بحسب “رويترز”.

وفي حال فاق تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في شهر يوليو التوقعات، فقد يؤدي لإثارة المخاوف بالأسواق التي تتوقع بالفعل أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس الشهر المقبل.

انخفضت أسهم شركات التكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة 0.5%، لتقود التراجعات في وقت تستعد أسواق المال في منطقة اليورو بالكامل الآن لأن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة أساس في سبتمبر.

مما ساعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي على تقليص الخسائر، تلك القفزة التي حققها سهم أهولد ديلهاز بنسبة 5.9% مما جعله يتصدر المؤشر.

وقالت الشركة الهولندية إنها ستؤجل خطط الطرح العام الأولي لمتاجر التجزئة غير الغذائية بول.كوم التابعة لها، لأن ظروف السوق غير مناسبة.