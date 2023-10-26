الأسهم الأوروبية تنخفض بعد نتائج ضعيفة وقبل قرار «المركزي الأوروبي»

تراجعت الأسهم الأوروبية، يوم الخميس، بسبب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وسلسلة من تقارير الأرباح الضعيفة، قبل أن يعلن البنك المركزي الأوروبي قراره بشأن السياسة النقدية، في وقت لاحق من يوم‭ ‬الخميس.

وبحلول الساعة 0707 بتوقيت جرينتش، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.1% على إثر هبوط وول ستريت يوم الأربعاء مع اقتراب عائدات السندات طويلة الأجل من مستوى 5%، وسط مخاوف من استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لفترة أطول.

ومن المتوقع على نطاق واسع أيضًا أن يثبّت البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عند مستوى قياسي مرتفع يبلغ 4%، بحلول الساعة 1215 بتوقيت جرينتش، في ظل تعثر النشاط الاقتصادي بمنطقة اليورو.

ويراقب المستثمرون أيضًا تقارير الأرباح مع انخفاض سهم شركة أيكسترون الألمانية المصنعة لأنظمة الرقائق 5.8%، بعد أن خالفت طلبيات الربع الثالث التوقعات.

وهوى سهم ستاندرد تشارترد 12.8% مع تراجع الأرباح قبل استقطاع الضرائب 33% في الربع الثالث، كما هبط سهم هالوفريش 9%، بعد أن جاءت الأرباح الفصلية دون التوقعات.

وانخفضت أسهم شركات تصنيع السيارات 2.9% لتسجل أكبر خسائر، يوم الخميس، مع هبوط سهم شركة مرسيدس بنز لصناعة السيارات الفاخرة 5.5% بعد انخفاض أرباح الربع الثالث.