الأسهم الأوروبية تنخفض الجمعة على خلفية ضعف السلع الأولية وتباين أرباح الشركات

انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال جلسة تداولات اليوم الجمعة الصباحية؛ متأثرة بضعف أسعار السلع الأولية وتباين أرباح الشركات، في الوقت الذي يدرس فيه المستثمرون مسار تشديد السياسة النقدية وسط تباطؤ في النمو الاقتصادي، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9% بحلول الساعة 0719 بتوقيت جرينتش، وقادت شركات التعدين الخسائر مع تراجع أسعار السلع الأولية، وسط مخاوف بشأن توسيع قيود “كوفيد- 19” في الصين.

وأغلق المؤشر دون تغيير يُذكر، أمس الخميس، بعد أن رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة، كما هو متوقع، لكنه قال إنه أحرز تقدمًا “جوهريًّا” بالفعل في محاولته كبح الارتفاع التاريخي في التضخم.

وتراجعت أسهم شركات التكنولوجيا في أوروبا 2.1%، إذ يبدو مسلسل النتائج المخيبة للآمال لنظيراتها في وول ستريت مستمرًّا بعد توقعات ضعيفة من جانب أمازون.

وهبط سهم فولكسفاجن 2.4% بعد أن قالت أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا إنها تتوقع أن تكون عمليات التسليم قريبة من مستويات العام الماضي، وأعلنت عن أرباح أقل من مستويات ما قبل الجائحة في الربع الثالث بلغت 4.3 مليار يورو (4.28 مليون دولار).

وارتفع سهم دانون 1.3% بعد أن زادت من توقعات نمو الإيرادات لعام 2022، إذ تمكنت مجموعة الأغذية الفرنسية من رفع الأسعار لمواجهة ارتفاع التكاليف.