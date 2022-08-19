الأسهم الأوروبية تنخفض الجمعة بفعل مخاوف الركود

انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال جلسة تداولات اليوم الجمعة الصباحية لتتجه نحو خسارة أسبوعية بفعل المخاوف من أن يدفع تشديد السياسات النقدية والضغوط التضخمية وأزمة طاقة الاقتصاد العالمي إلى دائرة الركود، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وانخفض المؤشر “ستوكس 600” لأسهم الشركات الأوروبية 0.3 % بحلول الساعة 0721 بتوقيت جرينتش. وقادت أسهم شركات قطاع السفر الانخفاضات.

ومن بين الأسهم التي شهدت أكبر انخفاض، سهم شركة سودكسو الفرنسية لخدمات تقديم الطعام، الذي انخفض بنسبة 1.9%.

ومن المتوقع أن ينهي المؤشر الأسبوع على انخفاض بنسبة 0.3 % إذ تبددت المكاسب في الأسهم المرتبطة بالسلع الأولية والنفط وأسهم قطاعي التعدين والأغذية والمشروبات بفعل الخسائر في قطاعي العقارات والبيع بالتجزئة.

وقفز سهم إف.إل.إس ميدث 7.3 % بعدما رفعت الشركة توقعاتها لحجم المبيعات السنوي إذ فاقت شركة إنتاج الأسمنت ومعدات التعدين توقعات الأرباح في الربع الثاني.

وشهدت أسعار المنتجين الألمان في يوليو الماضي أعلى زيادة لها على الإطلاق على أساس سنوي وشهري مع ارتفاع تكاليف الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا. وانخفض مؤشر داكس الألماني 0.3%.