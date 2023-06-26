الأسهم الأوروبية تنخفض الإثنين مع تراجع أسهم البنوك

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال جلسة تداولات اليوم الاثنين إذ بدد التراجع الحاد لأسهم القطاع المالي المكاسب في قطاع الطاقة جراء المخاوف بشأن عدم الاستقرار السياسي في روسيا المنتج الكبير للنفط، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 % بحلول الساعة 0717 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أكبر خسارة أسبوعية بالنسبة المئوية في ثلاثة أشهر في نهاية أسبوع مزدحم بقرارات البنوك المركزية يوم الجمعة.

في الوقت نفسه، ارتفع قطاع الطاقة 0.2 % مع صعود أسعار النفط بعد تمرد مرتزقة روس في بداية الأسبوع، مما أثار مخاوف بشأن احتمال تضرر إمدادات النفط الروسية.

وكان مؤشر البنوك أكبر الخاسرين على المؤشر ستوكس وتراجع واحدا بالمئة وهبط سهم دويتشه بنك .2.4%.

وذكرت رويترز أن دويتشه بنك أخبر العملاء أنه لم يعد بإمكانه ضمان الوصول الكامل إلى الأسهم الروسية المملوكة لهم.

وينصب تركيز السوق أيضا على بيانات الثقة في مناخ الأعمال بألمانيا لشهر يونيو، والتي من المقرر أن تصدر يوم الاثنين.