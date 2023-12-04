الأسهم الأوروبية تنخفض الإثنين مدفوعة بهبوط شركات التعدين والطاقة

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية هبوطا خلال جلسة تداولات اليوم الاثنين بعد مكاسب قوية الأسبوع الماضي مدفوعة بزيادة الرهانات على خفض أسعار الفائدة، مع تراجع أسهم شركات التعدين والطاقة بفعل ضعف أسعار السلع الأولية، وفق ما نشرته وكالة رويترز.

وانخفض المؤشر ستوكس600 الأوروبي 0.1 % بحلول الساعة 0810 بتوقيت جرينتش بعد أن لامس أعلى مستوى في أربعة أشهر يوم الجمعة، محققا مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وانخفضت أسهم شركات التعدين 1.9 % إذ نال ارتفاع الدولار الأمريكي من أسعار النحاس، في حين تراجعت أسهم شركات الطاقة 1.4 بالمئة مع انخفاض النفط وسط ضغوط مستمرة بسبب قرار أوبك+ وعدم اليقين بشأن نمو الطلب العالمي على الوقود.

وعززت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول يوم الجمعة توقعات السوق بأن أسعار الفائدة الرئيسية في الولايات المتحدة قد بلغت ذروتها.

ويترقب المستثمرون عددا كبيرا من البيانات هذا الأسبوع بما في ذلك مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو وأسعار المنتجين ومبيعات التجزئة والناتج المحلي الإجمالي بحثا عن دلائل حول توقعات التضخم والاقتصاد.

وربح سهم شركة هوفمان-لا روش 1.7 بالمئة بعد الاتفاق على الاستحواذ على شركة تطوير التكنولوجيا البيولوجية كارموت ثيرابيوتكس مقابل 2.7 مليار دولار.

وقفز سهم رولز روي 3.7% عد أن رفع بنك جيه.بي مورجان تقييمه لأسهم الشركة الهندسية إلى توصية “بزيادة الوزن في المحافظ الاستثمارية” من “محايد”.