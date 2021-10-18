الأسهم الأوروبية تنخفض الإثنين بفعل مخاوف التضخم وبيانات صينية ضعيفة

فتحت مؤشرات الأسهم الأوروبية على انخفاض خلال جلسة تداولات اليوم الإثنين الصباحية بعد أن زاد ارتفاع أسعار السلع الأولية المخاوف التي أثارتها أزمة طاقة متفاقمة، في حين أبقت بيانات أسبوعية ضعيفة من الصين المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي، حسبما أوردت وكالة رويترز.

وهبط المؤشر “ستوكس 600” للأسهم الأوروبية بنسبة 0.4% بحلول الساعة 0707 بتوقيت جرينتش بعد أن ساعدت بداية متفائلة لموسم الأرباح الفصلية في الولايات المتحدة وأوروبا المؤشر القياسي يوم الجمعة على تسجيل أقوى أداء أسبوعي له منذ مارس الماضي.

وهبط سهم فيليبس الهولندية للتكنولوجيا الصحية 2.3% بعد أن خفضت توقعاتها للنمو مع تأثر أرباحها للربع الثالث بفعل استدعاء ضخم لأجهزة التنفس ونقص في المكونات الإلكترونية.

وكانت شركات التعدين والنفط والغاز الأوروبية من بين الرابحين القلائل مع ارتفاع العقود الآجلة للخام متجاوزة 85 دولارا للبرميل وصعود أسعار المعادن.

وصعد سهم متاجر التجزئة البريطانية على الإنترنت “هت جروب” 9.5% بعد أن قالت إنها ستتخلص من “السهم الذهبي” لمؤسسها وتسعى إلى إدراج ممتاز بعد انخفاض أسهمها الأسبوع الماضي.

الاقتصاد الصيني يتعثر

سجل الاقتصاد الصيني أبطأ وتيرة للنمو خلال عام في الربع الثالث من 2021، متأثرا بنقص الكهرباء واختناقات سلسلة التوريد والتقلبات الرئيسية في سوق العقارات.

وأظهرت بيانات نشرت، اليوم الإثنين، نمو الناتج المحلي الصيني الإجمالي بنسبة 4.9% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر من 2021 من مستواه السابق، في أضعف أداء منذ الربع الثالث من عام 2020 ، ومخالفا للتوقعات.

ويواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم العديد من التحديات الرئيسية، بما في ذلك أزمة ديون مجموعة “إيفرجراند” الصينية، والتأخير المستمر في سلسلة التوريد، وأزمة كهرباء طاحنة، مما أدى إلى انخفاض إنتاج المصانع إلى أضعف مستوي منذ أوائل عام 2020، عندما كانت قيود “كوفيد-19” الثقيلة سارية.

وقال المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء في الصين، فو لينجوي، في مؤتمر صحفي في بكين اليوم الإثنين إن “الانتعاش الاقتصادي المحلي لا يزال غير مستقر وغير منتظم”.