الأسهم الأوروبية تنخفض الأربعاء مع تراجع أسعار السلع ومخاوف من التضخم

تبدو مؤشرات الأسهم الأوروبية في طريقها لكسر موجة صعود خلال جلسة تداولات اليوم الأربعاء مع تراجع أسعار النفط والمعادن الذي انخفض أسهم الشركات المرتبطة بالسلع الأولية ، وتجدد بيانات التضخم البريطاني من مخاوف مرتبطة بتباطؤ النمو العالمي، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0718 بتوقيت جرينتش هبط المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 1.5 % ليسجل انخفاضا قياسيا لم يشهده منذ فبراير 2021 واستؤنفت عمليات البيع التي أضرت بالأسهم العالمية الأسبوع الماضي.

وهوت أسهم شركات النفط والغاز 2.9 % متأثرة بانخفاض سعر النفط بأكثر من ستة دولارات للبرميل وسط مسعى الرئيس الأمريكي جو بايدن لخفض أسعار الوقود.

وتراجع قطاع التعدين 2.7 % وقطاع السيارات 2.9 بالمئة ونزل قطاع الرعاية الصحية بنسبة أقل.

وهبط سهم باسف الألمانية للكيماويات 4.2 % بعدما قال رئيسها التنفيذي إنها ستواجه تراجعا كبيرا في أوائل النصف الثاني من العام.

وهوي سهم موي النرويجية للأسماك 6.1%.

التضخم في بريطانيا

ارتفع التضخم فى بريطانيا مسجلا أعلى مستوياتها فى 40 عاما الشهر الماضى عند 9.1 %، مدعوما بارتفاع أسعار المواد الغذائية، بحسب بيانات رسمية، نقلتها “سكاى نيوز”.

وجاءت البيانات متماشية مع نتائج استطلاع لآراء الاقتصاديين أجرته “رويترز”.

وقال مكتب الإحصاء الوطنى البريطانى “ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية بالمقارنة مع انخفاضها قبل عام أسهم في زيادة كبيرة” في التضخم.

وأضاف المكتب أن أسعار المستهلكين ارتفعت 0.7 % على أساس شهري في مايو.

من جانبه، أكد وزير المالية البريطاني، ريشي سوناك، أن الحكومة تبذل كل ما في وسعها لمكافحة ارتفاع الأسعار.

وقال سوناك: “نستخدم جميع الأدوات المتاحة لخفض التضخم ومكافحة ارتفاع الأسعار”.

وتابع: “يمكننا بناء اقتصاد أقوى من خلال سياسة نقدية مستقلة، وسياسة مالية مسؤولة لا تزيد من الضغوط التضخمية، ومن خلال تعزيز الإنتاجية والنمو في الأجل الطويل”.