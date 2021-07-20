الأسهم الأوروبية تنتعش الثلاثاء بعد أسوأ موجة بيع في 2021

صعد المؤشر "ستوكس 600" للأسهم الأوروبية بنسبة 1% في التعاملات المبكرة بعد أن تسببت مخاوف بشأن السلالة المتحورة دلتا شديدة الانتشار وتباطؤ النمو الاقتصادي في تراجع المؤشر 2.3 % في الجلسة السابقة.

استقرت مؤشرات الأسهم الأوروبية في جلسة تداولات اليوم الثلاثاء الصباحية بعد أن شهدت أسوأ موجة بيع في العام الجاري، مدعومة بتقارير إيجابية للأرباح من بضع شركات وتحديثات للإنتاج من شركات تعدين، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وصعد المؤشر “ستوكس 600” للأسهم الأوروبية بنسبة 1% في التعاملات المبكرة بعد أن تسببت مخاوف بشأن السلالة المتحورة دلتا شديدة الانتشار وتباطؤ النمو الاقتصادي في تراجع المؤشر 2.3 % في الجلسة السابقة.

وقادت شركات التعدين المكاسب، ليرتفع مؤشر القطاع 1.6 %، بعد أن قدمت مجموعة “بي.إتش.بي” و”أنجلو أمريكان” أرقاما إيجابية للإنتاج.

وربح سهم بنك “يو.بي.إس” السويسري 4.6 % بعد أن حقق قفزة 63 % في صافي ربح الربع الثاني، بدعم من ازدهار أنشطة إدارة الثروات. وصعد نظيره كريدي سويس 1.8 %.

وبين الأسهم الخاسرة، تراجع سهم “إيه.بي فولفو” السويسرية 3.6 % بعد أن حذرت من المزيد من الاضطرابات وتوقف الإنتاج هذا العام بسبب نقص الرقائق.

وهوى سهم “إلكترولكس” 8.7 % بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح تشغيلية للربع الثاني أقل من المتوقع وحذرت من أن المشكلات التي تواجه سلاسل الإمدادات العالمية قد تتفاقم في الأشهر المقبلة.

أرباح “يو بي إس”

أعلن بنك “يو.بي.إس” اليوم الثلاثاء ارتفاع صافي أرباحه 63 % في الربع الثاني من العام، ليتفوق بسهولة على التوقعات إذ واصلت الأسواق المزدهرة مساعدة أكبر بنك لإدارة الثروات في العالم على تحقيق أرباح أعلى من إدارة أموال الأثرياء.

وفاق صافي ربح البنك السويسري البالغ 2.01 مليار دولار التوقعات لربح 1.34 مليار دولار في استطلاع أجراه البنك شمل 20 محللاً، فيما قفز الدخل من الرسوم وزادت أسعار الأصول في البنك الخاص ونشاط إدارة الأصول التابعين له.

وقال رالف هامرز الرئيس التنفيذي للمحللين في مؤتمر عبر الهاتف: “الزخم في صالحنا. لا نية لدينا للتخلي عنه” مضيفا أنه في كل منطقة سجل البنك أعلى مستويات للأرباح في أكثر من خمس سنوات”.

وأضاف: “يمكنك توقع أن نواصل التركيز على النمو على جانب الثروة، لكن على الكفاءة أيضاً (بينما) نستمر في الاستثمار”.

وسلط هامرز، الذي يتولى منصبه منذ نوفمبر الماضي أنظاره على التحول الرقمي للمساعدة في الفوز بالمزيد من الأنشطة من المستويات الدنيا من أثرياء العالم. وذكرت رويترز في يونيو أنه يرى احتمالا لأن تجذب منصة جديدة عبر الإنترنت 30 مليار دولار في العام القادم بعد تدشينها في مايو 2020.