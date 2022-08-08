الأسهم الأوروبية تنتعش الإثنين مع‭ ‬صعود أسهم النمو

فتحت مؤشرات الأسهم الأوروبية على ارتفاع خلال جلسة تداولات اليوم الإثنين مدفوعة بصعود الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية وأسهم النمو بعد أن سجلت تراجعات في الأسبوع الماضي عندما تسببت بيانات قوية للتوظيف في الولايات المتحدة في تعزيز التوقعات برفع سعر الفائدة مرة أخرى، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وصعد المؤشر “ستوكس 600 ” لأسهم الشركات الأوروبية بنسبة 0.8% ليستقر بعد أن أنهى يوم الجمعة سلسلة من المكاسب استمرت أسبوعين.

وقادت شركات التعدين والتكنولوجيا والسيارات، والتي كانت من بين الأكثر تضررا في الأسبوع السابق، المكاسب المبكرة يوم الإثنين.

وينصب تركيز السوق الآن على بيانات التضخم الرئيسية في أكبر اقتصاد في العالم والمتوقع صدورها في وقت لاحق من الأسبوع بعد أن أصيبت أسواق الأسهم العالمية بالقلق بعد صدور بيانات يوم الجمعة أظهرت زيادة كبيرة في معدل التوظيف في الولايات المتحدة.

وارتفع سهم شركة المرافق الفرنسية فيوليا 3.3% بعد أن أكدت أنها ستبيع وحدة للنفايات في بريطانيا إلى شركة ماكواري الأسترالية مقابل 2.4 مليار يورو (2.4 مليار).