الأسهم الأوروبية تنتعش الإثنين بدعم من آمال التوصل للقاح لمرض كورونا

انتعشت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات، الإثنين، لتسجيل أفضل أداء لها خلال ثمانية أسابيع بدعم من انتعاش آمال تحقيق تعافي اقتصادي أسرع بفعل التخفيف من العزل العام، وصدور تقرير مشجع يرجح التوصل للقاح محتمل لمرض كوفيد-19.

أسهم شركات التعدين ترتفع

وارتفعت أسهم شركات التعدين بنسبة 8% وصعدت أسهم شركات السيارات والبترول والغاز والسفر والترفيه بنسب تتراوح بين 6.5% إلى 7.9%.

وصعد مؤشر داكس الألماني بقيادة السيارات بنسبة 5.7% مسجلا أعلى مستوى له خلال أسبوعين، وارتفع مؤشر فرنسا الرئيسي بنسبة 5.2%.

ودعت ألمانيا وفرنسا إلى إنشاء صندوق تعاف أوروبي بقيمة 500 مليار يورو لمساعدة المنطقة على الخروج من الأزمة بسرعة.

وحصل مؤشر ستوكس أوروبا 600 على أكبر دعم من شركة توتال الفرنسية التي صعدت أسهمها بنسبة 7.4%.

وذلك بعد أن وافقت على شراء أسهم من شركة Energias de Portugal البرتغالية.

وارتفعت أسهم شركة بي بي ورويال دويتش شل بنسبة 8% بدعم من انتعاش التفاؤل بشأن تخفيضات الإنتاج وتعافي الطلب.

انتعاش آمال التوصل للقاح لمرض كوفيد-19

وتعزز الانتعاش بفعل إعلان شركة مودرنا الأمريكية للأدوية أن لقاحها التجريبي المخصص لعلاج مرض كوفيد-19 أظهرت نتائج واعدة.

وارتفع مؤشر ستوكس أوربا 600 بنسبة 4.1% مسجلا أكبر مكسب يومي منذ 24 مارس.

ودشنت الحكومات والبنوك المركزية العالمية محفزات غير مسبوقة بغية دعم الاقتصاد ما ساعد مؤشر ستوكس أوروبا 600 على التعافي بنسبة 27% صعودا من قيعان شهر مارس.

وذلك بدعم من انتعاش آمال العودة التدريجية للحياة الطبيعية.

وارتفعت أسهم شركتي رينو وبيجو الفرنسيتان بنسبة 8.7% لكلا منهما.

وذلك بعد أن قال وزير المالية الفرنسية برونو لا ماري أن الحكومة كانت تأمل في الإعلان عن خطة خلال 15 يوما لمساعدة قطاع السيارات في البلاد.

وقفزت أسهم شركة Thyssenkrupp الألمانية العملاقة بنسبة 12.5%.

وذلك بعد أن قال مصدر لوكالة رويترز أنها تجري محادثات مع نظراء دوليين بشأن دمج أعمالها الخاسرة في مجال صناعة الصلب.

وقفزت كذلك أسهم شركة Ryanair التي تعد أكبر شركة طيران منخفض التكاليف في أوربا بنسبة 15.8% بعد أن أعلنت الشركة عن تفاصيل بشأن تخفيضات حادة في التكاليف.