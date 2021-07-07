الأسهم الأوروبية تنتعش الأربعاء مع صعود شركات التعدين والسيارات

ربحت الأسهم الأوروبية في جلسة تداولات اليوم الأربعاء الصباحية مع انتعاش قطاعات حساسة للاقتصاد مثل التعدين وصناعة السيارات بعد تراجعات حادة في الجلسة السابقة نتيجة لهبوط عائدات السندات، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وزاد المؤشر “ستوكس 600” للأسهم الأوروبية 0.5 % بحلول الساعة 0716 بتوقيت جرينتش. ويوم الثلاثاء، توقف الاتجاه الصعودي الذي شهده المؤشر على مدار ثلاث جلسات متتالية عقب هبوط حاد لعائدات السندات الأمريكية وفي منطقة اليورو نتيجة مخاوف حيال تعافي الاقتصاد العالمي.

وصعدت أسهم شركات التعدين والنفط والغاز وصناعة السيارات، التي تحملت عبء موجة البيع أمس الثلاثاء، بما بين 1% و1.3%.

وزاد أسهم شركة النفط العملاقة رويال داتش شل المدرجة في بريطانيا 2.7 % بعدما أعلنت أنها سترفع عائدات المساهمين من خلال إعادة شراء أسهم أو توزيعات.

وزاد سهم شركة البرمجيات الألمانية ساب 2.7 % أيضا، وعزا متعاملون ذلك لرفع بنك أوف أمريكا توصيته للسهم إلى شراء.

ويترقب المستثمرون صدور محضر اجتماع لجنة السياسات بمجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء والذي يلقي الضوء على خطته لتقليص مشتريات الأصول.

انخفاض الإنتاج الصناعي الألماني 0.3% فى مايو

أظهرت بيانات تراجع الإنتاج الصناعي الألماني خلال شهر مايو ، في مؤشر جديد على أن اختناقات على صعيد الإمدادات تؤدي لتباطؤ الانتعاش في أكبر اقتصاد أوروبي، بحسب وكالة رويترز.

وقال مكتب الإحصاء الاتحادي إن الإنتاج الصناعي الألماني انخفض 0.3% خلال شهر مايو الماضي على أساس شهري بعد انخفاض معدل بالزيادة بلغ 0.3% في أبريل.

وكان استطلاع رأي أجرته رويترز قد أشار إلى زيادة الإنتاج الصناعي الألماني 0.5%.

وأظهرت بيانات أن الطلبيات على السلع الألمانية الصنع تراجعت بشكل غير متوقع في مايو، متأثرة بضعف الطلب من دول خارج منطقة اليورو وقلة عقود السلع الرأسمالية والوسيطة.

وأظهرت بيانات نشرتها مكاتب الإحصاء الاتحادية، أن طلبيات السلع الصناعية تراجعت 3.7% على أساس شهري بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية