ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال جلسة تداولات اليوم الأربعاء الصباحية، بعد إعلان نتائج أعمال إيجابية من شركات للأغذية والمشروبات، إلا أن المخاوف المتعلقة بالحرب في أوكرانيا وتباطؤ النمو وارتفاع العائدات حدت من المكاسب، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وارتفع المؤشر “ستوكس 600” للأسهم الأوروبية بنسبة 0.5% مع صعود أسهم قطاعي البنوك وشركات الأغذية والمشروبات 1.3% لكل منهما.

في الوقت نفسه، تراجعت أسهم قطاع التعدين 0.8% ونزلت أسهم قطاع النفط 0.5%.

وقفز سهم دانون 7.2% بعد أن سجلت مجموعة الأغذية الفرنسية نموا أقوى من المتوقع للمبيعات في الربع الأول من العام وأبقت على أهدافها لعام 2022.

وارتفع سهم هاينكن إن.في 3.3% بعد أن حققت الشركة ارتفاعا حادا في مبيعات البيرة في الربع الأول مع إعادة فتح الحانات في أوروبا.

وهبط سهم كريدي سويس 1.9% بعد أن قال البنك السويسري إنه يتوقع خسارة صافية في الربع الأول وتأثيرات سلبية أكبر لغزو روسيا لأوكرانيا.

في غضون ذلك، أظهرت بيانات اليوم الأربعاء ارتفاع أسعار المنتجين الألمان 30.9% على أساس سنوي في مارس، مما يعكس آثار الصراع في أوكرانيا للمرة الأولى.