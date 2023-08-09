الأسهم الأوروبية تنتعش الأربعاء بعد تخفيف إيطاليا موقفها بشأن ضريبة البنوك

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الأربعاء مع تعافي أسهم البنوك الإيطالية من الخسائر الفادحة التي تكبدتها الجلسة الماضية بعدما خففت الحكومة موقفها إزاء ضريبة جديدة على البنوك.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 1% بحلول الساعة 0705 بتوقيت جرينتش ليلامس أعلى مستوياته في أسبوع.

وزاد مؤشر البنوك بمنطقة اليورو 1.4% إثر هبوطه 3.5% في الجلسة الماضية، وذلك بعدما وضعت الحكومة الإيطالية سقفا للضريبة الجديدة نسبته 0.1% من إجمالي الأصول المصرفية.

وكان إعلان الضريبة المفاجئة بنسبة 40 على الأرباح غير المتوقعة للبنوك قد أثار موجة بيع واسعة.

وارتفعت أسهم بنوك إيطالية مثل إنتيسا سان باولو وبانكو بي.بي.إم ويوني كريديت بما بين 1.7 و2.5%.

ولم يكترث المستثمرون فيما يبدو ببيانات أظهرت دخول القطاع الاستهلاكي في الصين مرحلة انكماش في الأسعار مع استمرار تراجع أسعار المنتجين في يوليو في الوقت الذي يواجه فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم صعوبة في إنعاش الطلب.

وارتفع سهم نوفو نورديسك 0.5 % مواصلا مكاسبه من جلسة أمس حينما قفز لمستوى قياسي بعدما قالت شركة الأدوية الدنمركية إن عقارها لعلاج السمنة يقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.