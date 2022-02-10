الأسهم الأوروبية تقلص مكاسبها المبكرة الخميس مع انتظار تقارير أمريكية

قلصت مؤشرات أسواق الأسهم الأوروبية مكاسبها المبكرة اليوم الخميس، حيث استوعب المستثمرون تحديثات الأرباح المتباينة وانتظروا صدور بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية في وقت لاحق اليوم بحثًا عن مزيد من الإشارات على التضخم المتسارع.

وسيساعد تقرير التضخم الأمريكى في تحديد التوقعات حول كيفية قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بوضع السياسة النقدية في اجتماع السياسة النقدية يومي 15 و 6 مارس.

الأسهم الأوروبية تقلص مكاسبها

وكان مؤشر ستوكس 600 لعموم أسهم أوروبا أعلى بشكل طفيف عند 473.50، مقلصا المكاسب المبكرة.

وارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.3 في المائة، وارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.1 في المائة بينما كان مؤشر فوتسي 100 في المملكة المتحدة منخفضًا بشكل طفيف.

وحسب التداولات فقد هوى سهم ارسيلور ميتال بنسبة 3 في المئة، بعد تحقيق أكبر أرباح سنوية لها منذ أكثر من عقد .

وقالت الشركة بإنها تتوقع تباطؤ نمو الطلب العالمي على الصلب هذا العام.

وفقدت أسهم شركة فيستاس ويند سيستمز ما نسبته 4 في المائة، وذلك بعد الإبلاغ عن انخفاض في أرباحها المالية لعام 2021، حيث قال صانع توربينات الرياح الدنماركية بإن عام 2022 سيكون تحديًا للصناعة.

وصعد سهم شركة الأدوية البريطانية أسترا زينيكا بنسبة 3.7 بالمئة بعد أن فاقت نتائجها الفصلية التوقعات، وارتفع سهم ردرو بأكثر من 2 في المئة، ورفعت شركة بناء المنازل توجيهاتها لعام 2024 بعد الإبلاغ عن زيادة بنسبة 17 في المائة في أرباحها المؤقتة.

وهبط سهم يونيليفر بنسبة 2.6 بالمئة بعد أن حذرت شركة السلع الاستهلاكية من هوامش ربح أقل بسبب ارتفاع التضخم.

وقفز سهم سوسيتيه جنرال بما يقرب من 5 في المائة حيث تجاوز البنك الفرنسي التقديرات ليحقق أفضل أداء سنوي له على الإطلاق.

وارتفع سهم بنك كريدي أجريكول بنسبة 1.3 بالمئة بعد أن جاء صافي دخله في الربع الأخير متقدما على آراء السوق.

وقفز سهم سيمنز بنسبة 5.6 في المائة بعد أن حققت شركة الأتمتة أرباحًا ربع سنوية قوية وأكدت توجيهها لعام 2022، قائلة بإنها تشهد تلقي طلبات “غير عادية” من عملائها.

ارتفعت أسهم شركة ميترو أ.جي بنسبة 8 في المائة، وأعلنت شركة النقد والحمل عن زيادة بنسبة 20 في المائة في المبيعات في الربع الأول من السنة المالية.

وتراجعت أسهم شركة ديلفري هيرو التي تطلب الطعام عبر الإنترنت بنسبة تصل إلى 24 في المائة بعد أن خيبت توقعات أرباح العام بأكمله آمال المحللين.