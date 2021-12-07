بورصة وشركات

الأسهم الأوروبية تقفز في ختام تعاملات الثلاثاء بدعم من أسهم التكنولوجيا

ارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا 5.6 بالمئة
أيمن عزام 10:13 م, الثلاثاء, 7 ديسمبر 21 10:13 م, الثلاثاء, 7 ديسمبر 21

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قفزت الأسهم الأوروبية ، اليوم الثلاثاء ، 2.5 في المائة عند الإغلاق كأكبر نسبة ارتفاع منذ نحو عام، وجاء هذا الارتفاع بدعم من أسهم التكنولوجيا مع انحسار المخاوف بشأن سلالة فيروس كورونا أوميكرون، في حين قفزت الأسهم الألمانية بما يقرب من ثلاثة في المائة بقيادة شركات صناعة السيارات.

صعود أسهم التكنولوجيا

وسجل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي أفضل جلسة له منذ نوفمبر الماضي، عائدا إلى مستويات ما قبل ظهور متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون.
وارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا 5.6 بالمئة بعد أن سجلت أدنى مستوياتها في سبعة أسابيع أمس الاثنين.

وقفزت أسهم شركات صناعة السيارات بما يزيد على ثمانية في المائة بعد تقرير أفاد بأن عائلتي بورشه وبيخ اللتين تسيطران على أكبر حصة في فولكس فاجن تدرسان بيع جزء من حصتها في الشركة واستخدام العائدات في شراء عدد كبير من الأسهم في بورشه.

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بقلم أيمن عزام

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