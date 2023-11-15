الأسهم الأوروبية تقفز الثلاثاء وسط انحسار التضخم في الولايات المتحدة

أغلقت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء عند أعلى مستوى لها في شهر بعد بيانات أظهرت انحسار التضخم في الولايات المتحدة، مما رفع التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وصل إلى نهاية دورة رفع أسعار الفائدة وقد يبدأ في تيسير السياسة النقدية قريبا.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.3% بعدما قفزت أسهم العقارات سبعة بالمئة وبلغت أعلى مستوى لها منذ مارس.

وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بلغ 3.2% في أكتوبر بانخفاض عن 3.7% في سبتمبر وأقل من التوقعات بأن يرتفع 3.3%.

انحسار التضخم في الولايات المتحدة

كما جاء التضخم الأساسي دون التوقعات على أساس شهري وسنوي.وانخفضت عوائد سندات منطقة اليورو بشكل حاد بعد هذه البيانات، مع تراجع السندات الحكومية الإيطالية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوياتها في شهرين.

وقال ستيف سوسنيك كبير الخبراء الاستراتيجيين في شركة إنتر أكتيف بروكرز “استبعدت السوق في الولايات المتحدة تقريبا فكرة رفع أسعار الفائدة في المستقبل “، مشيرا إلى أن المتعاملين يتوقعون خفض أسعار الفائدة في مايو.

واستوعب المستثمرون أيضا بيانات أولية أظهرت انكماشا هامشيا في اقتصاد منطقة اليورو في الربع الثالث، مما يؤكد التوقعات بحدوث ركود فني إذا انكمش الاقتصاد في الربع الرابع بنفس القدر.

وصعد مؤشر قطاع الموارد الأساسية 3.7% مع زيادة سهم جلينكور 4.5% بعد موافقة الشركة على شراء حصة 77% في شركة التعدين الكندية تيك ريسورسزز مقابل 6.93 مليار دولار نقدا.

وانخفض سهم فودافون 5.5% بعد أن أعلنت مجموعة الاتصالات البريطانية تراجع إيرادات النصف الأول وأنها تدرس مجموعة من الخيارات لإيطاليا.

وقفز سهم شركة ديليفيري هيرو الإلكترونية الألمانية لتوصيل الوجبات الجاهزة 10.4% بعد أن رفعت توقعاتها بشكل طفيف للعام بأكمله.

وارتفع المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 0.2% لكنه تراجع عن بقية مؤشرات المنطقة بعد أن أظهرت بيانات أن الأجور في بريطانيا في الربع الثالث ظلت قريبة من وتيرة قياسية.