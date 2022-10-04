الأسهم الأوروبية تقفز الثلاثاء قبيل بيانات التضخم

صعدت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال جلسة تداولات اليوم الثلاثاء الصباحية، لليوم الثالث على التوالي، حيث أقبل المستثمرون على أسهم التكنولوجيا والسفر والترفيه المتراجعة، فيما يترقبون صدور بيانات تضخم في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة رويترز,

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.8 % بحلول الساعة 0722 بتوقيت جرينتش مسجلا أعلى مستوياته منذ 23 سبتمبر ومقتفيا أثر صعود قوي لوول ستريت مساء.

وزاد المؤشر “فاينانشال تايمز 100” البريطاني 1.4 % ليضيف إلى مكاسب الجلسة السابقة.

وارتفعت جميع المؤشرات الفرعية على المؤشر ستوكس 600 يتصدرها مؤشر قطاع السفر والترفيه الذي صعد 2.8 %، في حين صعد قطاع التكنولوجيا الحساس لتحركات أسعار الفائدة 2.4%.

وصعد سهم سيكا 4.2 % بعد أن رفعت الشركة توقعات المبيعات للعام بأكمله.