الأسهم الأوروبية تقفز الثلاثاء إثر تباطؤ التضخم في أمريكا 

قفزت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء بعد بيانات جاءت دون المتوقع للتضخم في الولايات المتحدة عززت الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيقلص وتيرة رفع أسعار الفائدة بأكبر اقتصاد في العالم.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.3 بالمئة، مقتفيا أثر المكاسب الكبيرة التي سجلتها الأسواق العالمية بعد تقرير لوزارة العمل الأمريكية أظهر ارتفاع أسعار المستهلكين 7.1 على أساس سنوي الشهر الماضي، وهو أقل ارتفاع منذ ديسمبر 2021.

أداء الأسهم الأوروبية

ويمثل أحدث تقرير للتضخم آخر البيانات المهمة قبل القرار المرتقب يوم الأربعاء للمركزي الأمريكي بشأن سعر الفائدة. وجاءت القراءة بعد ارتفاع بأقل من المتوقع في أسعار المستهلكين في أكتوبر تشرين الأول.

وأكدت بيانات نهائية أن أسعار المستهلكين في ألمانيا ارتفعت 11.3 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر تشرين الثاني. وارتفعت الأسعار 11.6 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول.

وزاد المؤشر داكس الألماني 1.3 بالمئة.

في غضون ذلك، تجتمع دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل في محاولة للاتفاق على سقف للأسعار اقترحته المفوضية الأوروبية الشهر الماضي لحماية المستهلكين من ارتفاع تكاليف الطاقة.

وسجلت جميع المؤشرات القطاعية على ستوكس 600 ارتفاعات. وزاد مؤشر شركات التكنولوجيا الشديد التأثر بأسعار الفائدة 3.3 بالمئة وجاء في الصدارة.

وصعد مؤشر البنوك 1.4 بالمئة، لأعلى مستوى في نحو أسبوع.