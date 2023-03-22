الأسهم الأوروبية تقطع موجة صعود قبيل نتيجة اجتماع المركزي الأمريكي

توقف انتعاش شهدته مؤشرات الأسهم الأوروبية على مدى يومين خلال جلسة تداولات اليوم الأربعاء الصباحية، إذ يترقب المستثمرون نتيجة اجتماع السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بعدما أثارت بوادر على مشكلات في القطاع المصرفي آمالا في أن يتبع البنك نهجا معتدلا في رفع الفائدة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0811 بتوقيت جرينتش، سجل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مكاسب طفيفة بعد انتعاش دام يومين، مدعوما بارتفاع أسهم البنوك بعد اتخاذ سلسلة من إجراءات الدعم لتحقيق الاستقرار في القطاع.

وصعد مؤشر البنوك الأوروبية 0.2% بعد قفزة خمسة بالمئة في الجلستين الماضيتين عندما ارتفعت المعنويات بفضل استحواذ بنك يو.بي.إس السويسري على بنك كريدي سويس والإجراءات المنسقة التي اتخذتها البنوك المركزية لتعزيز السيولة.

ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في وقت لاحق يوم‭ ‬الأربعاء.

وقفز سهم يوبي سوفت 4.7% بعدما عدل بنك (إتش.إس.بي.سي) نصيحته بشأن سهم شركة ألعاب الفيديو الفرنسية إلى “شراء”.