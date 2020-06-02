بورصة وشركات

الأسهم الأوروبية تقترب الثلاثاء من أعلى مستوياتها في 3 أشهر

ارتفع مؤشر "ستوكس 600" للأسهم الأوروبية بنسبة 1% في التعاملات المبكرة ليسجل أعلى مستوى منذ التاسع من مارس الماضي.
محمد عبد السند 11:57 ص, الثلاثاء, 2 يونيو 20 11:57 ص, الثلاثاء, 2 يونيو 20

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اقتربت مؤشرات الأسهم الأوروبية أكثر من تسجيل أعلى مستوى في ثلاثة أشهر بتداولات اليوم الثلاثاء بفضل التفاؤل حيال تعافي الاقتصاد بعد جائحة فيروس كورونا التاجي المستجد المعروف اصطلاحيا بـ “كوفيد-19″، وارتفعت الأسهم الألمانية بعد قفزة لسهم شركة لوفتهانزا.

وارتفع مؤشر “ستوكس 600” للأسهم الأوروبية بنسبة 1% في التعاملات المبكرة ليسجل أعلى مستوى منذ التاسع من مارس الماضي، بحسب وكالة رويترز.

وقفز سهم لوفتهانزا بنسبة 7.5 % بعدما وافق المجلس الإشرافي للشركة على إنقاذ مالي حكومي بقيمة تسعة مليارات يورو (10 مليارات دولار) لترتفع الأسهم المدرجة ببورصة فرانكفورت بنسبة 2.6 % لأعلى مستوى منذ الخامس من مارس.

ومع عودة المتعاملين في ألمانيا من عطلة نهاية أسبوع طويلة ارتفعت أسهم “فولكسفاجن” و”دايملر” و”بي.إم.دابليو” بين 4.5 % و7.7 % بعد أن ذكر تقرير لوكالة “رويترز” أمس الاثنين أن وزارة الاقتصاد اقترحت حوافز للمشترين بقيمة خمسة مليارات يورو لتعزيز مبيعات السيارات.

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بقلم محمد عبد السند

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