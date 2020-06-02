الأسهم الأوروبية تقترب الثلاثاء من أعلى مستوياتها في 3 أشهر

اقتربت مؤشرات الأسهم الأوروبية أكثر من تسجيل أعلى مستوى في ثلاثة أشهر بتداولات اليوم الثلاثاء بفضل التفاؤل حيال تعافي الاقتصاد بعد جائحة فيروس كورونا التاجي المستجد المعروف اصطلاحيا بـ “كوفيد-19″، وارتفعت الأسهم الألمانية بعد قفزة لسهم شركة لوفتهانزا.
وارتفع مؤشر “ستوكس 600” للأسهم الأوروبية بنسبة 1% في التعاملات المبكرة ليسجل أعلى مستوى منذ التاسع من مارس الماضي، بحسب وكالة رويترز.
وقفز سهم لوفتهانزا بنسبة 7.5 % بعدما وافق المجلس الإشرافي للشركة على إنقاذ مالي حكومي بقيمة تسعة مليارات يورو (10 مليارات دولار) لترتفع الأسهم المدرجة ببورصة فرانكفورت بنسبة 2.6 % لأعلى مستوى منذ الخامس من مارس.
ومع عودة المتعاملين في ألمانيا من عطلة نهاية أسبوع طويلة ارتفعت أسهم “فولكسفاجن” و”دايملر” و”بي.إم.دابليو” بين 4.5 % و7.7 % بعد أن ذكر تقرير لوكالة “رويترز” أمس الاثنين أن وزارة الاقتصاد اقترحت حوافز للمشترين بقيمة خمسة مليارات يورو لتعزيز مبيعات السيارات.