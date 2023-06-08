الأسهم الأوروبية تفتح منخفضة الخميس بفعل مخاوف رفع الفائدة

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية تراجعا خلال تعاملات اليوم الخميس متأثرة بهبوط أسهم التكنولوجيا الحساسة لتحركات أسعار الفائدة بفعل توقعات بأن تواصل بنوك مركزية كبيرة رفع الفائدة، لكن مكاسب مجموعة نوفارتس السويسرية للرعاية الصحية ساهمت في الحد من الخسائرن حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش نزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 % وتراجع مؤشر قطاع التكنولوجيا 1.3%.

وتأثرت الأسهم سلبا بفعل مخاوف من أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يرفع الفائدة في اجتماعه في الأسبوع المقبل وتوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيواصل تشديد سياسته النقدية.

وصعدت أسهم نوفارتس واحدا بالمئة بعدما قالت الشركة إن وحدتها ساندوز للأدوية المكافئة التي تحمل نفس تركيبة عقاقير سقطت حقوق ملكيتها، والتي ستنفصل عنها قريبا، من المتوقع أن توسع خط إنتاجها وقد تجلب ثلاثة مليارات دولار إضافية من صافي المبيعات خلال الأعوام الخمسة المقبلة.