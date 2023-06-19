الأسهم الأوروبية تفتح على انخفاض وسهم «سارتوريوس» يقود التراجع

افتتحت مؤشرات فتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض خلال جلسة تداولات اليوم الإثنين، إذ قادت شركة سارتوريوس الفرنسية الألمانية لصناعة معدات المختبرات الانخفاضات، فيما يترقب المستثمرون بحذر زيادة الصين إجراءات التحفيز لإنعاش الطلب.

وبحلول الساعة 0719 بتوقيت جرينتش، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة، كما تراجع المؤشر داكس الألماني 0.4 % بعد أن أغلق عند أعلى مستوى في الجلسة السابقة.

وهبط سهم سارتوريوس 14 % إلى قاع المؤشر ستوكس 600 بعد أن خفضت الشركة توقعاتها للإيرادات وهامش الأرباح في 2023 يوم الجمعة.

ولا يزال التركيز منصبا على المسائل الجيوسياسية مع اختتام وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زيارته إلى الصين، وقالت وسائل إعلام رسمية إن مجلس الوزراء الصيني اجتمع يوم الجمعة لمناقشة إجراءات لتحفيز نمو الاقتصاد.

وانخفض سهم إل.في.إم.إتش ذات الانكشاف على الصين، وهي الشركة الأكثر قيمة في أوروبا، 0.9 بالمئة، كما تراجع مؤشر الموارد الأساسية 1.4 % وسط مخاوف بشأن الطلب من الصين أكبر مستهلك للمعادن.