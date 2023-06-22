الأسهم الأوروبية تفتح على انخفاض وسط مخاوف من رفع أسعار الفائدة

فتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض يوم الخميس وسط مخاوف من استمرار تشديد السياسة النقدية، ومع تراجع بورصة لندن في ظل حالة الضبابية بشأن مدى رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة في وقت لاحق يوم‭ ‬الخميس، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0716 بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.2 %، كما تراجع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني بنسبة 1.2%.

ومن المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الثالثة عشرة على التوالي في وقت لاحق يوم الخميس بعد يوم من صدور بيانات كشفت أن التضخم جاء أعلى من المتوقع. وينقسم المتعاملون ما بين رفعها بواقع 25 و50 نقطة أساس.

وهبطت أسهم شركات التكنولوجيا شديدة التأثر بأسعار الفائدة 1.2 %، وقادت أسهم شركات السيارات الانخفاضات بنسبة 1.9%.

ودعا المشرعون الأمريكيون في وقت متأخر يوم الأربعاء لجنة التجارة الاتحادية إلى الانتهاء من إجراءات حماية المستهلك الجديدة بالنسبة لمشتري السيارات رغم اعتراض تجار السيارات الذين يقولون إن القواعد سترفع فعليا تكلفة شراء سيارة.

وخلافا للاتجاه العام للسوق، ارتفع سهم شركة (سي.إي.إس) بنسبة 4.3 % بعد أن قالت الشركة التي توفر خدمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية إنها أوقفت محادثات الاندماج مع إنتلسات.