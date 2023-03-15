الأسهم الأوروبية تفتح على انخفاض الأربعاء متأثرة بتراجع قطاع «التجزئة»

افتتحت مؤشرات الأسهم الأوروبية على انخفاض خلال جلسة تداولات اليوم الأربعاء متأثرة بتراجع أسهم إنديتكس وإتش آند إم، وهما من أكبر تجار الأزياء بالتجزئة في العالم، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 % بحلول الساعة 0815 بتوقيت جرينتش، مع انخفاض مؤشر قطاع التجزئة 1.9%.

كما هوت أسهم أكبر بائع تجزئة للأزياء في العالم إنديتكس المالكة للعلامة التجارية زارا بأكثر من3% عند بدء الجلسة. وسجلت الشركة زيادة 27 % في صافي أرباحها لعام 2022.

وأعلنت ثاني أكبر بائع تجزئة للأزياء في العالم إتش آند إم زيادة صافي مبيعاتها 12 % في الفترة من ديسمبر إلى فبراير، لكن المحللين قالوا إن النتائج كانت “مخيبة للآمال إلى حد ما”. وهوت أسهم الشركة أيضا بأكثر من 5%.

وطغى التشاؤم المرتبط بنتائج الشركتين الأوروبيتين على الآمال في تباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة والتفاؤل الحذر إزاء القطاع المصرفي الأمريكي.

وسجلت الأسهم الأوروبية أكبر مكاسب يومية في ما يقرب من ثلاثة شهور يوم الثلاثاء، على خلفية تنامي الآمال بأن يبطئ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وتيرة رفع أسعار الفائدة في أعقاب انهيار بنك سيليكون فالي.