الأسهم الأوروبية تفتح على استقرار ومكاسب شركات الطاقة تمحو خسائر قطاع التكنولوجيا

شهدت مؤشرات الأسهم الأوروبية استقرارًا في بداية التداولات اليوم الجمعة، إذ بدد تراجع أسهم التكنولوجيا إثر توقعات متشائمة من شركة ساب للبرمجيات مكاسب شركات الطاقة التي تقتفي أثر أسعار النفط المرتفعة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 463.72 نقطة، بحلول الساعة 0707 بتوقيت جرينتش، ويتجه لتسجيل مكاسب طفيفة بواقع 0.6% خلال الأسبوع.

وهبطت أسهم قطاع التكنولوجيا في أوروبا 1.6%. وهذا القطاع هو بالفعل أكبر الخاسرين بين القطاعات الرئيسية، لهذا الأسبوع.

أما شركات الطاقة فزادت 0.7% بدعم من ارتفاع أسعار النفط، مع تقييم المستثمرين احتمالات إعلان المزيد من إجراءات التحفيز في الصين.

وهَوَت أسهم (إس.إس.إيه.بي) السويدية لصناعة الصلب 13.4% إلى قاع المؤشر ستوكس 600، بعد نتائج أظهرت تراجعًا أكبر من المتوقع في أرباحها الفصلية، فيما نزل سهم شركة الأدوية السويسرية لونزا 7%، بعدما خفّضت توقعاتها للعام بأكمله.