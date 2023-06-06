الأسهم الأوروبية تفتح على استقرار وسط مخاوف رفع أسعار الفائدة

افتتحت مؤشرات الأسهم الأوروبية على استقرار يوم الثلاثاء وسط مخاوف من رفع البنوك المركزية الرئيسية أسعار الفائدة لمواجهة تباطؤ النمو الاقتصادي بددت دعما من أسهم قطاع الرعاية الصحية الدفاعية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 459.78 نقطة. وكان المؤشر قد هبط في الجلسة السابقة بسبب بيانات أشارت إلى ضعف نشاط الشركات الأمريكية ودفعت المستثمرين إلى جني الأرباح بعد تعافي الأسهم الأسبوع الماضي.

وعززت تصريحات لكل من كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي ويواكيم ناجل رئيس البنك المركزي الألماني يوم الاثنين توقعات السوق بإقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على رفع أسعار الفائدة الشهر الجاري.

وتأتي التعليقات حتى في الوقت الذي تراهن فيه أسواق المال الأمريكية على تعليق الاحتياطي الاتحادي لسلسلة رفع أسعار الفائدة هذا الشهر.

وتراجعت أسهم قطاع التكنولوجيا شديدة التأثر بأسعار الفائدة 0.8 %، متصدرة خسائر القطاعات لليوم، في حين ارتفعت أسهم الرعاية الصحية 0.6%.