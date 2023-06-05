الأسهم الأوروبية تفتح على استقرار.. وبورصة لندن تتصدر المكاسب بدعم من أسعار النفط

استهلت مؤشرات الأسهم الأوروبية على استقرار خلال جلسة تداولات اليوم الإثنين بعدما أخفقت الأسواق في الاستفادة من الزخم الناتج عن مكاسب الأسبوع الماضي، في حين تصدرت أسهم لندن المكاسب في المنطقة مدعومة بأداء متفائل لشركات الطاقة على خلفية ارتفاع أسعار النفط، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 462.46 نقطة، بينما تصدر المؤشر فايننشال تايمز 100 في لندن المكاسب وصعد 0.5%.

وصعد مؤشر قطاع النفط والغاز الأوروبي 1% مدعوما بارتفاع أسعار النفط بعد أن تعهدت السعودية، أكبر مصدر عالمي للخام، بخفض الإنتاج بمقدار مليون برميل إضافية يوميا اعتبارا من يوليو.

وسعت الأسواق جاهدة لتعزيز التفاؤل الذي بثته المكاسب التي تحققت يوم الجمعة إثر تراجع التضخم في منطقة اليورو وإفلات الولايات المتحدة من خطر التخلف عن سداد الديون وتزايد المؤشرات التي غذت التكهنات بعدم إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على رفع أسعار الفائدة هذا الشهر.

وقفزت أسهم إنديفيور 11% لتتصدر المكاسب على المؤشر ستوكس 600 بعد أن وافقت شركة الأدوية على دفع 102.5 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية تتعلق بعقار سابوكسون الذي تنتجه للعلاج من إدمان المواد الأفيونية.