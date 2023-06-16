الأسهم الأوروبية تفتتح على ارتفاع.. وقطاع الرعاية الصحية يتصدر المكاسب

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية عند الفتح، اليوم الجمعة؛ مدعومة بمكاسب تصدرها قطاع الرعاية الصحية في نهاية أسبوع حافل بقرارات السياسة النقدية في البنوك المركزية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0717 بتوقيت جرينتش ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2%، وصعد مؤشر قطاع الرعاية الصحية 0.5%.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 معاملات أمس الخميس منخفضًا بعدما رفع البنك المركزي الأوروبي تكاليف الإقراض ولوح بتشديد أكبر للسياسة النقدية؛ في محاولة للسيطرة على التضخم المستمر، بعد يوم من تعليق البنك المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة.

وفي المقابل أبقى بنك اليابان على سياسته النقدية شديدة التيسير يوم الجمعة، على الرغم من التضخم الأقوى من المتوقع.

وانخفض مؤشر قطاع التكنولوجيا شديد التأثر بأسعار الفائدة 0.1%.

وتراجع سهم ترافيس بيركينز، أكبر شركات مواد البناء البريطانية، 7.4% ليصبح في ذيل المؤشر ستوكس 600، بعدما قالت الشركة إن الأرباح ستتأثر بالصعوبات في سوق الإسكان المحلية.