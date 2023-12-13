الأسهم الأوروبية تغلق منخفضة وسط ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي

أغلقت الأسواق الأوروبية منخفضة اليوم الأربعاء مع ترقب المستثمرين لقرار السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا العام.

بعد الحفاظ على مكاسب معتدلة لمعظم الجلسة، أغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضًا بنسبة 0.01%. وقادت أسهم الكيماويات المكاسب، مرتفعة 1.13%، بينما تراجعت أسهم الاتصالات 1.27%.

ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي

من المتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي على الاقتراض لليلة واحدة في نطاق 5.25% إلى 5.5%، لكن المستثمرين سوف يقومون بتحليل تعليق رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للحصول على أدلة حول متى يمكن توقع تخفيضات أسعار الفائدة.

في الوقت الحالي، تُظهر أداة سي إم إي فيدوواتش أن الأسواق تقوم بتسعير احتمالات تخفيض أسعار الفائدة بدءًا من الربيع المقبل.

بين عشية وضحاها، قادت الأسهم الصينية الانخفاضات بين أسواق آسيا والمحيط الهادئ، حيث استوعب المستثمرون خطة بكين لرفع الطلب المحلي، قبل قرار سعر الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي. وكانت الأسهم الأمريكية مرتفعة.

ارتفعت جميع المؤشرات الرئيسية الثلاثة لليوم الرابع على التوالي يوم الثلاثاء حيث جاء التضخم الأمريكي كما هو متوقع، مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.1٪ على أساس سنوي.